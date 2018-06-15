İSTANBULLU BAYRAMDA RAHAT NEFES ALDI, BÜTÜN YOLLAR BOŞALDI
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'daki yollar boş kalırken, havadan çekilen görüntülerde alışıldık araç kuyruklarının yerini az sayıda araca bıraktığı görüldü.
Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için vatandaşların İstanbul'dan ayrılmasıyla bayramın birinci gününde yollar boş kaldı.
YOĞUNLUK YÜZDE 9'DA KALDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası da saat 10:00 itibariyle yüzde 9'u gördü. İHA'nın haberine göre, İstanbul genelindeki birçok yoldaki boşluk ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde megakentteki yollarda alışıldık araç kuyruklarının olduğu görüntüler yerine az sayıda aracın bulunduğu yollar dikkat çekti. Görüntülerde E-5'te karayolu üzerinde her iki istikamette de çok az sayıda sürücünün bulunduğu görüldü. Bayram nedeniyle yolların boşalması ise İstanbullu araç sürücülerini memnun etti.
"KEŞKE HEP BÖYLE OLSA"
Yolların boş kalmasından çok memnun olduğunu dile getiren Taksi sürücüsü Reşat Erdoğan, "Keşke hep böyle olsa yolcularımız da memnun, biz de memnunuz. Karşıdan geldim, bu tarafa yolcu getirdim yarım saatte geldik. Süper, insan çok rahat oluyor stres olmuyor, gideceği yere daha çabuk gidiyor" şeklinde konuştu.
OTOBÜS ŞOFÖRLERİ DE MEMNUN
Tatil nedeniyle İstanbul dışına çıkan çok sayıda vatandaş olduğunu yolcu sayısının da azaldığını belirten bir otobüs şoförü, "Yolcu yok ki zaten rahat yolcu etsin, yolcularda gitti, kimse kalmadı, güzel bir şey. Benim için fark etmez trafikli ya da trafiksiz zaten yoldayız. Millet tatile gittiği için biraz fark ediyor. Güzel yani zamanında gidiyorsun, istirahatini ediyorsun, yolcular gideceği yere zamanında gidiyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
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