İSTANBUL'DAKİ ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE HAVA TRAFİĞİ DURDURULDU
İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış hava ulaşımını da olumuz etkiledi.'CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlara pilotlar yakalanmak istemedikleri için Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşma yapamayanca havada tur atmak zorunda kaldı.
PİLOTLAR, HAVADA TUR ATMAK ZORUNDA KALDI
İstanbul'da gök gürültülü yağmurun etkili olduğu akşam saatlerinde elektrik yüklü bulutlar, uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlara yakalanmak istemeyen pilotlar, Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşma yapamayınca havada tur atmak zorunda kaldı. İniş yapacak uçaklar arasındaki mesafe de artınca gecikmeler yaşandı.Uçaklar özellikle Marmara Denizi ve Karadeniz üzerinde tur atmaya başladı.
UÇAKLARIN YAKLAŞMA ROTALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, hava trafiğini düzenlemek adına Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri yoğun çaba sarf ederken pilotlar, kötü hava koşullarının olduğu koordinatları kontrolörlere bildirdi.Uçakların iniş yaklaşma rotalarında değişiklik yapıldı. Pilotlar CB bulutlarına yakalanmamak adına iniş yaklaşmalarını bulutlara göre belirledi. Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak uçaklarda gecikmeler meydana geldi.
UÇAK TRAFİĞİ DURDURULDU
Son gelen habere göre, Atatürk Havalimanı'nda uçak trafiği geçici olarak durduruldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbul'daki Şiddetli Yağış Atatürk Havalimanında Hava Trafiğini Aksattı
- Öldürülen Kameramana İlişkin Acun Ilıcalı'dan Açıklama: Sevgili Alperimizi Haince Saldırı Sonucu Kaybettik
- Kuvvetli Yağışın Etkili Olduğu İstanbul'da Şimşekler Geceyi Gündüze Çevirdi
- İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Küfür Edenlerle İlgili Karar!
- Survivor'ı Sarsan Cinayetin Korkunç Detayları Ortaya Çıktı!
EKONOMİ HABERLERİ
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
- Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
- Türkiye'den Abd'ye Misilleme! Bazı Ürünlere Ek Vergi Getirildi
- Kuyumcular Uyardı! Yeni Evlilerin Kabusu Oldu
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kask Takan Hırsızlar, 3 Yaşındaki Çocuğu Annesinin Elinden Alıp Kaçırmaya Çalıştı
- Şüphelendiği Sevgilisinin Telefonuna Takip Cihazı Yükleyince Yolu Kuzeninin Evine Çıktı
- Meksika'da Seçimler Öncesinde Korkunç Tablo: 100'den Fazla Siyasetçi Öldürüldü
- Türkiye'deki Seçimler Rus Basınında Büyük Yankı Uyandırdı
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar