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İSTANBUL'DAKİ ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE HAVA TRAFİĞİ DURDURULDU


İstanbul'daki şiddetli yağış nedeniyle hava trafiği durduruldu
Tarih : 27 Haziran 2018, 23:00
Puan Ver : İstanbul'daki Şiddetli Yağış Nedeniyle Hava Trafiği Durduruldu(6/10)2

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış hava ulaşımını da olumuz etkiledi.'CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlara pilotlar yakalanmak istemedikleri için Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşma yapamayanca havada tur atmak zorunda kaldı.

PİLOTLAR, HAVADA TUR ATMAK ZORUNDA KALDI

İstanbul'da gök gürültülü yağmurun etkili olduğu akşam saatlerinde elektrik yüklü bulutlar, uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlara yakalanmak istemeyen pilotlar, Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşma yapamayınca havada tur atmak zorunda kaldı. İniş yapacak uçaklar arasındaki mesafe de artınca gecikmeler yaşandı.Uçaklar özellikle Marmara Denizi ve Karadeniz üzerinde tur atmaya başladı.

UÇAKLARIN YAKLAŞMA ROTALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, hava trafiğini düzenlemek adına Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri yoğun çaba sarf ederken pilotlar, kötü hava koşullarının olduğu koordinatları kontrolörlere bildirdi.Uçakların iniş yaklaşma rotalarında değişiklik yapıldı. Pilotlar CB bulutlarına yakalanmamak adına iniş yaklaşmalarını bulutlara göre belirledi. Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak uçaklarda gecikmeler meydana geldi.

UÇAK TRAFİĞİ DURDURULDU

Son gelen habere göre, Atatürk Havalimanı'nda uçak trafiği geçici olarak durduruldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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