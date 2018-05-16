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İstanbul'daki Bağcılar-Kabataş Tramvay Seferlerinde Aksama Yaşandı

İSTANBUL'DAKİ BAĞCILAR-KABATAŞ TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMA YAŞANDI

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen teknik arıza seferlerde aksamaya neden oldu. Tramvay seferleri, Pazartekke-Bağcılar, Fındıkzade-Kabataş arasında yapılıyor.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 21:00
Puan Ver : İstanbul'daki Bağcılar-Kabataş Tramvay Seferlerinde Aksama Yaşandı(10/10)6

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen teknik arıza seferlerde aksamaya neden oldu.

ÇAPA'DAKİ TEKNİK ARIZA NEDENİYLE SEFERLER AKSADI

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar hattının Çapa istasyonu bölgesinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle tramvay seferlerinin Pazartekke-Bağcılar, Fındıkzade-Kabataş arasında yapıldığı belirtildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada, teknik ekiplerin arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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