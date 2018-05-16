İSTANBUL'DAKİ BAĞCILAR-KABATAŞ TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMA YAŞANDI
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen teknik arıza seferlerde aksamaya neden oldu. Tramvay seferleri, Pazartekke-Bağcılar, Fındıkzade-Kabataş arasında yapılıyor.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen teknik arıza seferlerde aksamaya neden oldu.
ÇAPA'DAKİ TEKNİK ARIZA NEDENİYLE SEFERLER AKSADI
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar hattının Çapa istasyonu bölgesinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle tramvay seferlerinin Pazartekke-Bağcılar, Fındıkzade-Kabataş arasında yapıldığı belirtildi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Açıklamada, teknik ekiplerin arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Kaynak: haberinburada
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