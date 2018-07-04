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İstanbul'da Yangın Paniği! Tekstil Fabrikası Alev Alev Yanıyor
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İstanbul'da yangın paniği! Tekstil fabrikası alev alev yanıyor

İSTANBUL'DA YANGIN PANİĞİ! TEKSTİL FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR

Son dakika! Hadımköy'de Atatürk Sanayi Sitesi'nde 5 bin metrekarelik bir alanda bulunan tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 11:00
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İstanbul Hadımköy'de bulunan Atatürk Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

5 BİN METREKARELİK ALANDA OLAN FABRİKADA YANGIN

Bir tekstil firmasına ait olduğu öğrenilen fabrikanın içinde çalışanların olup olmadığı henüz belirlenemedi. Fabrikadan yoğun dumanlar yükseliyor. Fabrikanın bulunduğu alanın 5 bin metrekarelik bir sanayi sitesi olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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