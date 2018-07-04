Son dakika! Hadımköy'de Atatürk Sanayi Sitesi'nde 5 bin metrekarelik bir alanda bulunan tekstil fabrikasında yangın çıktı.

İstanbul Hadımköy'de bulunan Atatürk Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

5 BİN METREKARELİK ALANDA OLAN FABRİKADA YANGIN

Bir tekstil firmasına ait olduğu öğrenilen fabrikanın içinde çalışanların olup olmadığı henüz belirlenemedi. Fabrikadan yoğun dumanlar yükseliyor. Fabrikanın bulunduğu alanın 5 bin metrekarelik bir sanayi sitesi olduğu belirtildi.

Kaynak: haberinburada