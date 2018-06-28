İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?
Meteorolojinin açıklamasına göre İstanbul'da kuvvetli yağış gece saatlerinde etkili olacak. Sabah saatlerinden itibaren yağış İstanbul'u terk edecek.
Meteoroloji'nin açıklamasına göre İstanbul'da kuvvetli yağış gece saatlerinde etkili olacak. Sabah saatlerinden itibaren yağış İstanbul'u terk edecek.
YAĞIŞ GECE BOYUNCA SÜRECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirme ve radar verilerine göre; bu gece İstanbul Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde etkili olan yağışın ardından, 23:30 - 01:00 saatleri arasında Marmara Denizi üzerinden gelen yeni bir yağışlı kütlenin İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağışa yol açması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kaynak: haberinburada
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