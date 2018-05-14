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İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL'DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Gaziosmanpaşa'da, silahlı gruplar arasında çatışma çıktı. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 21:50
Puan Ver : İstanbul'da Sokak Ortasında Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı(6/10)2

Gaziosmanpaşa'da, silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, saat 18.40 sıralarında, Yenidoğan Mahallesi Doğan Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde karşı karşıya gelen gruplar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SİLAHLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Tartışmanın büyümesi üzerinde iki grup da silahlarını kullandı. Çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Yaralanan kişi, ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sokağı geçişlere kapattı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

İnceleme yapan ekipler, sokak üzerinde çok sayıda boş kovan bulurken, bazı araçlarda mermi izine rastlandı. Polis, kavgaya karıştığı diğer kişileri yakalamak için inceleme başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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