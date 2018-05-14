İSTANBUL'DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Gaziosmanpaşa'da, silahlı gruplar arasında çatışma çıktı. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Gaziosmanpaşa'da, silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı.
ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, saat 18.40 sıralarında, Yenidoğan Mahallesi Doğan Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde karşı karşıya gelen gruplar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
SİLAHLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR
Tartışmanın büyümesi üzerinde iki grup da silahlarını kullandı. Çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Yaralanan kişi, ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sokağı geçişlere kapattı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
İnceleme yapan ekipler, sokak üzerinde çok sayıda boş kovan bulurken, bazı araçlarda mermi izine rastlandı. Polis, kavgaya karıştığı diğer kişileri yakalamak için inceleme başlattı.
Kaynak: haberinburada
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