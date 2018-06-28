Destek Yayınevi'nden Skandal İş İlanı: Türbanlı Adayların Başvuruları Dikkate Alınmayacaktır
Galatasaraydan Ayrılan Antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, Roma'ya Transfer Oldu
Beşiktaş, Eski Futbolcusu Fernandes İçin Teklifte Bulundu
Fenerbahçe Ve Beşiktaş'ın İstediği Fellaini, Manchester United'da Kalıyor
İstanbul'da Sahne Alacak Shakira'nın İstekleri Pes Dedirtti
Almanya'da Bir Evde Meydana Gelen Patlama, Bir Kasabayı Tahliye Etti: 3 Ölü
İki Gün Boyunca Sokakta Kalıp Açlıktan Bitkin Düşen Yaşlı Kadını Polis Fark Etti
Ağrı'da 2 Haftadır Aranan Leyla'nın Babasından Yürek Yakan Sözler
Kapısız Soyunma Kabinine Kadınlardan Havlulu Çözüm
Komşularıyla Arazi Anlaşmazlığı Yaşayan Hayırsız Evlat, Annesini Traktörün Önüne Attı
Emniyet, Seçim Gecesi Silaha Sarılanlar İçin Özel Ekip Kurdu!
Tem'de Yan Yolu Su Bastı: Yoğunluk Yaşanıyor
Bitlis'te Büyük Operasyon! Mehmetçik Pkk'nın Belini Kırdı
Fetö'nün Okullarında Görev Yapan 17 Öğretmen İçin Gözaltı Kararı Çıktı, 5'i Yakalandı
Kahraman Şoför, Kaza Yapan Anne Ve Bebeğini Halk Otobüsüyle Hastaneye Yetiştirdi
Fetö Soruşturmasında, 28 İlde 57 Rütbeli Asker Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
İşte Tosun Ve Eşinin Yeni Görüntüleri! Lüks Mekanı Kapattırmış
Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücüler, Araçlarını Kurtarmak İçin Soyunup Suya Girdi
Görüntüler Pentagon'dan! Abd Ve Türk Askeri Yan Yana Münbiç'te
Leicester City'den Beşiktaşlı Vida İçin Dev Teklif!

İstanbul'da sahne alacak Shakira'nın istekleri pes dedirtti

İSTANBUL'DA SAHNE ALACAK SHAKİRA'NIN İSTEKLERİ PES DEDİRTTİ

Temmuz ayında İstanbul'da sahne alacak olan dünyaca ünlü yıldız Shakira, özel kulisine gümüş çatal bıçak takımı, humus, kereviz sapı, Antep fıstığı gibi birçok yiyecek istedi.

Tarih : 28 Haziran 2018, 12:10
Puan Ver : İstanbul'da Sahne Alacak Shakira'nın İstekleri Pes Dedirtti(9/10)5

11 Temmuz'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak olan dünyaca ünlü yıldız Shakira, kulisi için istediği yiyecek ve içecek listesiyle şaşırttı. Oğulları 5 yaşındaki Milan ve 3 yaşındaki Sasha ile İstanbul'a gelecek olan Shakira kulisi için, taze meyve, çikolata, Antep fıstığı, buz badem, gümüş çatal bıçak takımı istedi.

"GÜMÜŞ ÇATAL-BIÇAK TAKIMI, BUZ BADEM, SAĞLIKLI MEZE..."

Son albümü ile aynı adı taşıyan 6'ncı dünya turnesi "EL Dorado" kapsamında İstanbul'a gelecek olan dünyaca ünlü sanatçı Shakira, 11 Temmuz akşamı İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Vodafone Park'ta 11 Temmuz Çarşamba akşamı sahne alacak olan Shakira, kulisi için talep ettiği yiyecek ve içecek listesi ile gündeme geldi. Oğulları 5 yaşındaki Milan ve 3 yaşındaki Sasha ile İstanbul'a gelecek olan Shakira, kulisi için; gümüş çatal, bıçak takımı, Antep fıstığı,taze meyve, çikolata, sağlıklı çerez ve 1 tek meze istedi.

YÜZDE 70 KAKAOLU BİTTER ÇİKOLATA

BKM organizasyonuyla gelecek olan Shakira, dilimlenmiş karpuz, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, mango, avakado ve elmanın yanı sıra, çiğ brokoli, havuç ve kereviz sapı, Antep fıstığı, buz badem, ceviz ve humus da istedi.Bütün bu sağlıklı gıdaların yanında kulisinde ve odasında mutlaka olmasını şart koştuğu tek yiyecek çikolata oldu. Kendisi için yüzde 70 kakaolu bitter çikolata siparişi veren dünyaca ünlü yıldız, oğulları için ise;yoğun çilek, portakal ve deniz tuzu aromalı çikolata istedi.

MOBİLYA VE HAVLULAR BEYAZ OLACAK

İçecek olarak su ve soda dışında, yeşil sebze suyu, Hindistan cevizi suyu ve kahve içmek isteyen ünlü star, yiyecek ve içeceklerin yanında gümüş çatal, bıçak takımı da istedi. Kulisini ve otel odasındaki tüm mobilya ve havluların da beyaz olmasını isteyen Shakira için hazırlıklar hızla devam ediyor. Hayranları içinde bir mesaj yayınlayan Shakira, "11 Temmuz'da İstanbul'a gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  Da  Sahne  Alacak  Shakira  Nın  İstekleri  Pes  Dedirtti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER