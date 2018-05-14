Yıldırım, İsrail'e Ateş Püskürdü: Alçak Bir Katliam!
İnce'den Çok Tartışılacak Gazze Çıkışı! Gitmek İçin Şart Koştu
Psg'nin Yeni Teknik Direktörü Resmen Belli Oldu
Filistin Lideri Abbas İsrail Ve Abd'ye Meydan Okudu: Gösterilerimiz Devam Edecek
Sakaryaspor, Batuhan Karadeniz'in Attığı Gollerle Turladı
Fenerbahçe Deplasmanda Karabükspor İle Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu
Selfie Çubuğu İle Üst Komşusunu Gözetlerken Suçüstü Yakalandı
Mhp, Af Kanununun Çıkarılması İçin Israrını Sürdürüyor
Meral Akşener, Vaatlerini Anlatırken Partililer Uyudu
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yıldırım Demirören'i Ziyaret Etti
İstanbul'da Kudüs Protestoları Başlıyor! İşte Trafiğe Kapatılacak Yollar
Beşiktaşlı Dusco Tosic'e Çin'den Teklif Geldi
Hsbc, Bitcoin Teknolojisini Kullanarak İlk Ticari İşlemini Gerçekleştirdi
Ibm, Çalışanlarının İş Yerlerine Taşınabilir Bellek Getirmesini Yasakladı
İsrail Saldırıları Dur Durak Bilmiyor! Savaş Uçakları Gazze'yi Vurdu
İngiliz Taraftarlar, Salah'ı İlk Kez Yuhaladı
Filistin'de Katliam Yapan İsrail'e Trump'tan Övgü Geldi: İsrail İçin Harika Bir Gün
Sinemada Anne İle Küçük Kızını Aynı Anda Taciz Eden Sapık İş Adamı Kameralara Yakalandı
Demirtaş'ın Tahliyesi İçin Dilekçe Hazır, Mahkemeye Sunulacak
Türkiye - İran Maçının Oynanacağı Stat Belli Oldu

İstanbul'da Kudüs Protestoları Başlıyor! İşte Trafiğe Kapatılacak Yollar

İSTANBUL'DA KUDÜS PROTESTOLARI BAŞLIYOR! İŞTE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması İstanbul'da protesto edilecek. Gösteriler nedeniyle Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 18:30
Puan Ver : İstanbul'da Kudüs Protestoları Başlıyor! İşte Trafiğe Kapatılacak Yollar(8/10)4

Beyoğlu'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) protesto gösterileri nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatılacak.

TEDBİR AMAÇLI BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün 19.00'da Beyoğlu Tünel Meydanı'nda ABD'yi protesto gösterileri sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacağı belirtildi.

İŞTE KAPATILACAK YOLLAR

Bu kapsamda Yeni Çarşı Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescit Caddesi, İlk Belediye Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişimi, Ensiz Sokak ile İstiklal Caddesi kesişimi kapatılarak, akım İstiklal Caddesi'ne verilmeyecek.

Tarlabaşı Bulvarı alternatif güzergah olarak kullanılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  Da  Kudüs  Protestoları  Başlıyor  İşte  Trafiğe  Kapatılacak  Yollar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER