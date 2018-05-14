İSTANBUL'DA KUDÜS PROTESTOLARI BAŞLIYOR! İŞTE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması İstanbul'da protesto edilecek. Gösteriler nedeniyle Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Beyoğlu'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) protesto gösterileri nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatılacak.
TEDBİR AMAÇLI BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün 19.00'da Beyoğlu Tünel Meydanı'nda ABD'yi protesto gösterileri sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacağı belirtildi.
İŞTE KAPATILACAK YOLLAR
Bu kapsamda Yeni Çarşı Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescit Caddesi, İlk Belediye Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişimi, Ensiz Sokak ile İstiklal Caddesi kesişimi kapatılarak, akım İstiklal Caddesi'ne verilmeyecek.
Tarlabaşı Bulvarı alternatif güzergah olarak kullanılacak.
Kaynak: haberinburada
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