

İstanbul, Cevizlibağ'da bir kumaş ve iplik fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede bütün fabrika binasını saran yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL



Ekiplerin, büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Sabah saat 07.00 civarında çıkan yangının çıkış nedeni henüz belli olmadı.



ÇEVRE BİNALARA SIÇRAMA RİSKİ VAR



Yangının çevre binalara da sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba gösteriyor.



























Kaynak: haberinburada



