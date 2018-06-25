İSTANBUL'DA HALKA HİTAP EDEN ERDOĞAN, BALKON KONUŞMASI YAPACAK!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da halka hitap etti, "Ankara'da balkon konuşması yapacağım" dedi.
Kaynak: haberinburada
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