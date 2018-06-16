İSTANBUL'DA GECEYİ ŞİMŞEKLER AYDINLATTI
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yağmur ve şimşek etkileyici görüntüler oluşturdu. Bursa'da yağmur gece saatlerinde etkisini arttırarak devam ederken, çakan şimşekler şehri aydınlattı.
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yağmur ve şimşek etkileyici görüntüler oluşturdu. Bursa'da yağmur gece saatlerinde etkisini arttırarak devam ederken, çakan şimşekler şehri aydınlattı.
GECE SAATLERİNDE ÇAKAN ŞİMŞEK GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI
İstanbul'da gece saatlerinde şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur etkili oldu. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler hem korkuttu hem de etkileyici görüntüler oluşturdu.
YAĞMUR VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI
İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken yağmurdan korunmak için köprü altları ve duraklara sığındı.
BURSA'DA ŞİMŞEKLER GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ
Bursa'da gece saatlerinde başlayan yağmur gece etkisini arttırarak devam ederken, çakan şimşekler şehri aydınlattı. Çakan şimşekler ile etrafın aydınlanması fotoğraflara yansıdı. Gök gürültülü sağanak yağışın sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenirken şehrin bazı ilçelerinde ise dolu etkili oldu. Yerler kısa süreliğine beyaza büründü. Lodos nedeniyle çok sayıda ağaç ve çatılar yerlerinden koparken ekipler herhangi bir olaya karşın tedbirlerini aldı.
Kaynak: haberinburada
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