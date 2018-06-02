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İstanbul'da Evlerinden Kaçan 3 Çocuk Tokat'ta Çay Bahçesinde Bulundu
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İstanbul'da Evlerinden Kaçan 3 Çocuk Tokat'ta Çay Bahçesinde Bulundu

İSTANBUL'DA EVLERİNDEN KAÇAN 3 ÇOCUK TOKAT'TA ÇAY BAHÇESİNDE BULUNDU

İstanbul Avcılar'da yaşayan ve yaklaşık 5 gündür kayıp olarak aranan 3 çocuk, Tokat'ın Zile ilçesinde bir çay bahçesinde bulundu.

Tarih : 02 Haziran 2018, 09:20
Puan Ver : İstanbul'da Evlerinden Kaçan 3 Çocuk Tokat'ta Çay Bahçesinde Bulundu(6/10)2

İstanbul Avcılar'da ikamet eden ve yaklaşık 5 gündür kayıp olarak aranırken Tokat'ın Zile ilçesinde bir çay bahçesinde bulunan 3 çocuk koruma altına alındı.

EVDEN KAÇAN 3 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan 13 yaşındaki Berfin Balavuz, 14 yaşındaki Berkay Bozacı ve 17 yaşındaki Batuhan Durmaz, Turhal Çocuk Esirgeme Kurumu yetkilileri tarafından Tokat'a gönderildi. Yeniyurt Mahallesi'nde bulunan Tokat Valiliği Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne gece saatlerinde getirilen 3 çocuk, basın mensuplarının "neden evden kaçtınız" şeklindeki sorularını cevapsız bıraktı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Özdemir, devletin şefkatli kollarını çocukların üzerine açtığını ifade ederek, "Kaybolan çocuklarımız Zile ilçesinde bulundu. Oradan savcımızın talimatı ile çocuklarımız çocuk evleri sitesine yerleştirilmek üzere gönderildi. Çocukların sağlık durumları iyi, onlar bizlere emanet. Çocuklarımızı burada misafir edeceğiz, aileleri ile görüşüp onlara teslim edeceğiz" dedi.

NE OLDU?

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi'nde oturan 13 yaşındaki Berfin Balavuz, 14 yaşındaki Berkay Bozacı ve 17 yaşındaki Batuhan Durmaz 28 Mayıs 2018 tarihinde evlerinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailelerin kayıp başvurusu sonucu polis yurt genelinde çalışma başlattı. Tokat'ın Zile ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren polis çocukları ilçedeki bir çay bahçesinde buldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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