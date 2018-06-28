İstanbul'da beklenen sağanak yağış gece saatlerinde etkili oldu. Kuvvetli yağış sonrası caddeler göle dönerken, çok sayıda araç yolda kaldı.

İstanbul'da beklenen sağanak yağış gece saatlerinde etkili oldu. Kuvvetli yağış sonrası caddeler göle dönerken, çok sayıda araç yolda kaldı.

ŞİDDETLİ YAĞMUR CADDELERİ GÖLE ÇEVİRDİ

Şiddetli yağmur hem Avrupa hem de Anadolu yakasında etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı caddeleri su bastı araçlar yolda kaldı. Sağanak yağışla birlikte dolu da etkili oldu.

Bazı vatandaşlar araçlarını doludan korumak için yoğun çaba sarf etti. Otomobillerin üzeri battaniye ve kartonlarla kapatıldı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAVA TRAFİĞİNİ VURDU

Şiddetli yağış hava trafiğini de vurdu. Atatürk Havalimanı'na inmek üzere olan olan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Havalimanı apronunu da su bastı. Öte yandan yağışla birlikte şimşek de çaktı. Üst üste çakan şimşekler görsel bir şölen oluştururken, karanlık gökyüzünü gündüze çevirdi.

Kaynak: haberinburada