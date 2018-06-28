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İstanbul'da Esnafa Dövizci Şoku! 100 Milyon Lirayla Kayıplara Karıştı
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İstanbul'da esnafa dövizci şoku! 100 milyon lirayla kayıplara karıştı

İSTANBUL'DA ESNAFA DÖVİZCİ ŞOKU! 100 MİLYON LİRAYLA KAYIPLARA KARIŞTI

İstanbul Şişli'de bir döviz bürosu işletmecisi, esnaftan topladığı iddia edilen 100 milyon lirayla kayıplara karıştı.

Tarih : 28 Haziran 2018, 17:10
Puan Ver : İstanbul'da Esnafa Dövizci Şoku! 100 Milyon Lirayla Kayıplara Karıştı(6/10)2

İstanbul'un Şişli ilçesi Osmanbey semtinde bulunan bir döviz bürosu çalışanlarının çevredeki esnaflardan topladığı 100 milyon lira ile kayıplara karıştığı iddia edildi. Geçtiğimiz Cuma günü para almaya gelen esnaflar döviz ofisinin kapalı olduğunu görünce şaşkına döndü. Bunun üzerine alacaklıların icra takibi başlattığı öğrenildi. Kameralara yansıyan görüntülerde icra takibi için gönderilen tebligatların kepenklere asıldığı görüldü.

"SÖYLENENLER DEDİKODUDAN İBARET"

Döviz bürosunun topladığı paralarla kaçtığı iddialarını yalanlayan bir esnaf," Bunların tamamı dedikodu. Buranın sahipleri her zaman esnaflara yardımcı oldu. Paraya ihtiyacımız olduğunda bize destek oldu. Ancak ortada bir yanlış anlaşılma var. Eğer müdür yanlış bir şey yaptıysa onu bilemiyorum. Buranın sahipleri çok eski ve bunu yapmaya tenezzül edecek insanlar değil" dedi.

BÜRO SAHİPLERİNE ULAŞILAMIYOR

Bölgede bulunan birçok tekstil firmasının kapanan döviz bürosuyla iş yaptığı ifade edildi. Çevrede bulunan esnafın döviz ofisini banka amaçlı olarak da kullandığı iddia edildi. Döviz bürosunun yönetim kurulunda olduğu öğrenilen A.D, E.l H. ve M. Ç.'ye ise ulaşılamadığı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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