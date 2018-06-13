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İstanbul'da bayram trafiği başladı

İSTANBUL'DA BAYRAM TRAFİĞİ BAŞLADI

İstanbul'da bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar trafik yoğunluğuna neden oldu.

Tarih : 13 Haziran 2018, 21:10
Puan Ver : İstanbul'da Bayram Trafiği Başladı(8/10)4

Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar trafik yoğunluğuna neden oldu. E-5'te başlayan oluşan trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 65'a ulaştı.

MESAİ BİTİMİNİN ARDINDAN TRAFİK YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen İstanbullular mesai saatinin bitimiyle birlikte yola düşmesi trafikte yoğunluk oluşmasına neden oldu.

KENTTEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 65'E ULAŞTI

E-5 Otoyolu Ankara istikameti ve Edirne istikametinde yoğunluktan araçların yavaş ilerlediği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasında saat 18.30 sıralarında kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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