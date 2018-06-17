Meteoroloji, 3 saat boyunca İstanbul'da etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

3 SAAT BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi: Meteoroloji radarlarından alınan verilerin analizine göre İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 3 saat boyunca etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

AKŞAM SAATLERİNE KADAR ARALIKLARLA DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, il genelinde bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi. Hissedilen sıcaklık ise saatler geçtikçe artacak. Hissedilen sıcaklık saat 12.00'de 25, Saat 15.00'de 31, saat 18.00'de 36 derece olacak.

5 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya için de kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son analiz ve meteorolojik radar görüntülerine göre Edirne ve Kırklareli'de kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da havanın 2 saatlik periyotta kuvvetli, gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahminine yer verilen açıklamada, vatandaşlardan meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: haberinburada