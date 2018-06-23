Yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri nedeniyle İstanbul'da 38 bin 480 polis görev alacak.

Türkiye genelinde yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri nedeniyle güvenlik tedbirleri kapsamında İstanbul'da 38 bin 480 polis görev alacak.

İSTANBUL'DA 38 BİN 480 POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 24 Haziran seçimleri çerçevesinde kentte geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kentte, 3 seçim bölgesinde bin 670 okul ve 28 bin 357 sandıkta yapılacak seçimlerde güvenliği sağlamak için 38 bin 480 emniyet personeli görevlendirildi.

85 TOMA, 90 ZIRHLI, 137 GÖZALTI ARACI

Ayrıca personele, 4 polis helikopteri, 8 deniz botu, 85 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve 90 zırhlı araç, 137 gözaltı aracı ile 3 drone ekibi destek verecek.

Kaynak: haberinburada