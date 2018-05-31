İSTANBUL'DA 2 BİN POLİSLİK DEV OPERASYON! TÜM GİRİŞ-ÇIKIŞLAR TUTULDU
İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde 39 ilçede 'Kurt Kapanı -17' denetlemeleri başladı.
BÜTÜN GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONTROL EDİLİYOR
İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 150 noktada 2 bin polisin katıldığı denetlemelerde İstanbul'da bütün giriş çıkışlar karadan, havadan ve denizden kontrol ediliyor.
ŞÜPHELİ ARAÇLAR DURDURULUYOR
Vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, meydana gelebilecek muhtemel asayiş ve terör olaylarını önleme amacıyla yapılan kapsamlı denetlemelerde Fatih'te Millet Caddesi'nde polisler şüpheli araçları durduruyor. Araç ve üst arama yapan polis ekileri GBT kontrolünde bulunuyor.
DEDEKTÖR KÖPEKLER DE KATILDI
Aramalarda dedektör köpekleri de yer alırken bir polis helikopteri havadan denetimlere katıldı. Saat 14.00'da başlayan denetlemeler saat 16.00'a kadar devam edecek.
İşte operasyondan kareler;
Kaynak: haberinburada
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