İbb'den Uber'e Kötü Haber: Verdiğimiz Belge Amacı Dışında Kullanılmayacak
Avrupa'da İslamofobi Devam Ediyor! Danimarka'da Peçe Ve Burka Giyene Para Cezası Verilecek
Kuzey Irak'tan Acı Haber! 3 Askerimiz Şehit Oldu
Almanya, Dizel Yasağını Resmen Uygulamaya Başladı
8 Aylık Hamile Karsını Vahşice Katleden Koca, Ağaç Kovuğunda Bulundu
Eski Galatasaraylı Gökhan Zan, Hatayspor'a Sportif Direktör Oldu
Dünya Kupası Ne Zaman Hangi Kanalda?
Romalı Cengiz'e Büyük Onur
İngiliz Ekibi Chelsea, Yeni Stat Projesini Durdurma Kararı Aldı
Akdeniz'e Uğurlanan Sondaj Gemisinin Adı Fatih Oldu
İstanbul'da 2 Bin Polislik Dev Operasyon! Tüm Giriş-Çıkışlar Tutuldu
Dişlerini Beyazlatmak İsteyen Talihsiz Kadın, 32 Dişini Birden Kaybetti
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, Chp'nin Seçim Güvenliği Başvurusunu Reddetti
Son Dakika! 15 Temmuz'da İstanbul Valiliğinin İşgali Davasında 8 Ağırlaştırılmış Müebbet, 80 Beraat Çıktı
Son Dakika! Real Madrid'de Zidane Depremi! Fransız Teknik Adam İstifa Etti
Her Daireye Bir Otopark Kararı 6 Ay Ertelendi
Sunucudan Şaşırtan Hareket! Kaçamak Cevap Veren Bakanı Yayından Aldı
Son Dakika! Milletvekili Ve Gazetecilerden Oluşan Chp Heyeti Yunanistan'a Alınmadı!
Almanya'da Terör Örgütü Yandaşlarına Tepki Gösteren Türk'e Polis Şiddeti
Brezilyalı Efsane Futbolcu Ronaldo, İspanyol Ekibi Valladolid'i Satın Alıyor

İSTANBUL'DA 2 BİN POLİSLİK DEV OPERASYON! TÜM GİRİŞ-ÇIKIŞLAR TUTULDU


İstanbul'da 2 bin polislik dev operasyon! Tüm giriş-çıkışlar tutuldu
Tarih : 31 Mayıs 2018, 16:10
Puan Ver : İstanbul'da 2 Bin Polislik Dev Operasyon! Tüm Giriş-Çıkışlar Tutuldu(10/10)6

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde 39 ilçede 'Kurt Kapanı -17' denetlemeleri başladı.

BÜTÜN GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONTROL EDİLİYOR

İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 150 noktada 2 bin polisin katıldığı denetlemelerde İstanbul'da bütün giriş çıkışlar karadan, havadan ve denizden kontrol ediliyor.

ŞÜPHELİ ARAÇLAR DURDURULUYOR

Vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, meydana gelebilecek muhtemel asayiş ve terör olaylarını önleme amacıyla yapılan kapsamlı denetlemelerde Fatih'te Millet Caddesi'nde polisler şüpheli araçları durduruyor. Araç ve üst arama yapan polis ekileri GBT kontrolünde bulunuyor.

DEDEKTÖR KÖPEKLER DE KATILDI

Aramalarda dedektör köpekleri de yer alırken bir polis helikopteri havadan denetimlere katıldı. Saat 14.00'da başlayan denetlemeler saat 16.00'a kadar devam edecek.

İşte operasyondan kareler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  Da  2  Bin  Polislik  Dev  Operasyon  Tüm  Giriş-Çıkışlar  Tutuldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER