İSTANBUL'DA 180 NOKTADA 'KURT KAPANI-19' DENETİMİ YAPILDI
İstanbul'da bugün öğlen saatlerinde 2 bin 400 polisin katılımıyla 'Kurt Kapanı 19' denetimi yapıldı. Geniş kapsamlı denetim, suç oranının yüksek olduğu bölgelerde yapıldı.
İstanbul'da 180 noktada 2 bin 400 polisin katılımıyla 'Kurt Kapanı-19' denetimi yapıldı. Denetimler saat 14.00'da başladı ve İstanbul emniyetine bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı.
SUÇ ORANININ YÜKSEK OLDUĞU SEMTLER SEÇİLDİ
Operasyon kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu 180 noktada, 2 bin 400 personel denetim gerçekleştiriliyor.
Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapılıyor.
Kaynak: haberinburada
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