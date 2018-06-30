İSTANBUL'DA 1 MİLYON LİRALIK GÜMÜŞ TAKI ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI
İstanbul'da yaşanan olayda, otomobilin bagajından 1 milyon lira değerinde gümüş takıyı çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı. Hırsızların takıları 60 bin TL'ye sattıkları ortaya çıktı.
İstanbul'da camını kırdıkları otomobilin bagajında bulunan yaklaşık 1 milyon lira değerinde gümüş takıyı çalarak 60 bin liraya sattıkları öğrenilen 8 kişi polis tarafından yakalandı.
"POLİSİMİZ GELECEĞİMİZİ KURTARDI"
Polis çalınan gümüş takıların büyük bölümünü satıldığı yerde bularak ele geçirdi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mallarını teslim almaya gelen Kübra Gül, "Polisimiz gece gündüz çalışıp çalınan mallarımızın büyük bölümünü buldu. Geleceğimizi kurtardı" dedi.
ARKA CAMI KIRDILAR
Beyoğlu, Kaptan Paşa Mahallesi, Yay Sokak üzerinde 25 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen olayda otomobiliyle toptan gümüş takı satışı yapan kurye Emirhan Ş.(30) polise başvurarak yaklaşık 1 milyon lira değerinde gümüş takının aracının bagajından çalındığını söyledi. Emirhan Ş. poliste verdiği ifadesinde aracını mezarlığın kenarına park ettiğini geri döndüğünde arka camının kırıldığını ve bagajda bulunan eşyaların çalındığını fark ettiğini söyledi.
POLİS ADETA İĞNEYLE KUYU KAZDI
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada çevrede hiç güvenlik kamerası olmadığı belirledi. İpucu bulmak için araştırma yapan Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler bölgede benzer suçlara karışmış Selçuk Ç. adlı kişinin ismine ulaştı. Yapılan araştırma sonucu Selçuk Ç.'nin olay tarihinden hemen sonra Beyoğlu'nda bir otelde arkadaşlarıyla birlikte kaldığı belirlendi. Bunun üzerine otele giden polis ekipleri Selçuk Ç. ile birlikte otelde kalan arkadaşının güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.
ARAÇ KİRALADIKLARI BELİRLENDİ
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler Selçuk Ç.'nin hırsızlık olayından hemen sonra arkadaşıyla birlikte 10 günlüğüne 1500 lira ödeyerek bir otomobil kiraladığını tespit etti. Polis araç kiralama şirketine gittiğinde şirket sahibi otomobili kiralayan kişilerin kendisini telefonla aradığını otomobilin bozulduğunu söyleyerek Balat sahilinde kendisini beklediklerini söyledi. Bu sürpriz gelişme üzerine harekete geçen ekipler, Balat sahiline gittiklerinde şüphelileri sahilde çay içerken gözaltına aldı.
TAKILARI 60 BİN TL'YE SATTILAR
Yapılan soruşturmada şüphelilerin hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini malları önce aynı sokakta bulunan hurda bir minibüsün içine sakladıkları ertesi gün gidip aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin malların büyük bölümünü Bağcılar'da bir takıcıya 60 bin liraya sattıkları öğrenildi. Bunun üzerine takıcıya giden polis ekipleri çalınan takılara el koydu. Malları satın alan kişinin aldıklarının çalıntı olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.
8 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 8 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. Öte yandan bulunan mallarını teslim almaya gelen Kübra Gül, "Polis ekiplerine defalarca teşekkür ederek Çalışanımızın otomobili yanlış bir yere park etmesi sonucu böyle bir olay yaşanmış. Polisimiz gece gündüz çalışıp çok büyük bir bölümünü buldu. Geleceğimizi kurtardı" dedi.
Kaynak: haberinburada
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