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İstanbul'a Öğleden Sonra Sağanak Yağış Geliyor!

İSTANBUL'A ÖĞLEDEN SONRA SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR!

Meteoroloji, İstanbul'da öğlen saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Tarih : 06 Haziran 2018, 11:00
Puan Ver : İstanbul'a Öğleden Sonra Sağanak Yağış Geliyor!(10/10)9


Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre Marmara'nın doğusu, Trakya kesimi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış görülecek. İstanbul'da ise öğlen saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



METEOROLOJİ UYARIDA BULUNDU



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Trakya kesimi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir, Zonguldak, Bartın, Sinop ve İnebolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI



Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR



Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyı kesimi ile iç ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



MARMARA



Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevreleri, öğle saatlerinden sonra Çanakkale dışında bölge genelinin kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



İSTANBUL



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı.



EGE



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AKDENİZ



Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi ile Antalya ve Mersin'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DOĞU ANADOLU



Parçalı yer yer çok bulutlu,sabah saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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