Toplu Çıplak Fotoğraf Çekimine İzin Çıktı!
Babasının Tuvalete Zincirlediği 4 Yaşındaki Kızı Akrabası Kurtardı
Dünya Kupasında Zorlu Maç Başladı!
Abd'nin Ankara Büyükelçiliği'ne David Satterfield Atandı
İstanbul Yeni Havalimanı'na İlk Uçak 21 Haziran'da İnecek
İlk Yarı Zorlanan Belçika, İkinci Yarıda Farka Koştu
Çakıcı'dan Çok Sert Akşener Açıklaması: Mahşerde Yakasına Yapışacaktır
Erdoğan, İnce'nin Şiir Kitabına Değindi: İçinde Ne Yazdığını Okuyacağım
Uefa, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi Müjdesini Verdi
Fenerbahçe'de 2. Kocaman Devri Kısa Sürdü
Süper Lig Ekibi, Aykut Kocaman'dan Haber Bekliyor
Düşman Kardeşler, Olimpiyatlara Birlikte Katılmak İçin El Sıkıştı
Menbiç'in Çocukları Mehmetçik'i El Sallayarak Karşıladı
Erdoğan'dan Kritik Çıkış: Menbiç'i Boşaltıyoruz, Ypg Orayı Terk Ediyor
'dizelgate' Skandalı! Audi'nin Ceo'su Gözaltına Alındı
Japonya'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem: 3 Ölü, 200 Yaralı
Dünya Kupasında Belçika - Panama Maçı Başladı
Hanımından Dünya Kupası İzni Alamayan Arkadaşını Rus Kızlarına Öptürdü
Melania Trump, Kocasının Politikasını Eleştirdi: Nefret Ediyorum
Adalar'da Atlı Fayton Dönemi Sona Eriyor! İşte Kullanılacak Yeni Araç

İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçak 21 Haziran'da inecek

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NA İLK UÇAK 21 HAZİRAN'DA İNECEK

İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçağın iniş tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Haziran'da yeni havalimanına uçakla inecek.

Tarih : 18 Haziran 2018, 20:50
Puan Ver : İstanbul Yeni Havalimanı'na İlk Uçak 21 Haziran'da İnecek(10/10)6

İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçağın iniş tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Haziran'da yeni havalimanına uçakla inecek.

HAZIRLIKLAR 21 HAZİRAN İÇİN DEVAM EDİYOR

İstanbul Yeni Havalimanı'na tarihi iniş 21 Haziran perşembe günü gerçekleşecek. Bu iniş Türk havacılık tarihine de geçecek.Hazırlıklar 21 Haziran gününe göre yapılmaya başlandı.

3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre enindeki ışıklandırması yapılan pistin seyrüsefer cihazlarının testi de Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait Cessna Citation XLS tipi uçuş kontrol uçağı ile yapılmıştı. Yapılan kontrollerde sistemlerin düzgün çalıştığı ve pistin iniş ve kalkışlara uygun olduğu görüldü.Bu arada İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 90.5'i de tamamlandı.

SESSİZ HAVALİMANI OLACAK

Bu arada İstanbul Yeni Havalimanı "sessiz havalimanı" konseptiyle hizmet verecek.Bazı istisnalar dışında uçağa biniş kapısında anons yapılmayacak.Gidiş seferleri uçak kapısında anons başına en fazla 3 çağrı ile sınırlı olacak.

Genel olarak, anonslar sadece İngilizce veya Türkçe dilinde olacak. Ancak, belirli bir uçuş/ rotadaki yolcuların İngilizce veya Türkçe anlamadığı durumlarda, diğer dillerde anons yapmaları talep edilebilecek.Kalkış kapısı açıklanmış olan kapıdan farklı/değişmiş ise kalkış anonsları (en fazla 3 anons/ kalkış) yapılabilecek.

Kişisel anonslar da ise gidiş için en fazla 5 yolcu için anonsların yapılmasına izin verilecek.Özel durumlarda (bir yolcunun rotası değişirse, kayıp eşya vb.)halde bu anonslara izin verilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  Yeni  Havalimanı  Na  İlk  Uçak  21  Haziran  Da  İnecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER