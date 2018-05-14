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İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
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İstanbul Üniversitesi'nde para karşılığında not yükseltme skandalı!

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE PARA KARŞILIĞINDA NOT YÜKSELTME SKANDALI!

Öğrencilerin notlarını aylık para karşılığında yükselten İstanbul Üniversitesi öğrenci işleri personeline dava açılıp görevden uzaklaştırıldı.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 10:10
Puan Ver : İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!(6/10)2

İstanbul Üniversitesindeki not skandalı, İlahiyat Fakültesi öğrencisi Samet A.'nın dekan Mürteza Bedir'e öğrencilerin para karşılığı notlarını yükseltildiğini söylemesiyle ortaya çıktı. Samet A., sınıf arkadaşı M.M.'nin notunu öğrenci işlerinde tanıdığı bir kişiye aylık para vererek yükselttiğini anlattı. İhbar ardından İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı inceleme başlattı. İşlemlerin İlahiyat Fakültesi öğrenci bürosundan gerçekleştirildiği tespit edildi. Memur Mustafa Ş. hakkında idari soruşturma başlatılarak, durum adli makamlara ihbar edildi.

AYKIRI ŞEKİLDE KAZANÇ SAĞLAMA

Sabah'ın haberine göre, rektörlüğün ihbarı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İlahiyat Fakültesi'nde öğrenim gören bir öğrencinin final (bitirme) ve bütünleme sınavı notlarının ilan edildikten sonra usulsüz olarak sistem üzerinden değiştirildiği kesinleşti. Öğrencinin mezuniyet aşamasında olmasından dolayı haksız çıkar sağladıkları belirtilerek bu duruma neden olan personel Mustafa Ş. görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma sonunda öğrenci işleri personeli Mustafa Ş. hakkında "Sistemdeki verileri bozma, yok etme ve hukuka aykırı şekilde kazanç sağlama" suçlarından iddianame düzenlendi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İKİ PERSONEL HAKKINDA DAVA AÇILDI

Geçtiğimiz aylarda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gören 8 öğrencinin sınavı notların ilan edildikten sonra usulsüz olarak AKSİS sistemi üzerinden değiştirdiği tespit edilen iki personel hakkında dava açmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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