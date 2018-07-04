İSTANBUL, LEYLA İÇİN SOKAĞA DÖKÜLÜYOR! BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK
Beyoğlu'nda bugün çocuk istismarı ve cinayetlerine tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüş nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çocuk istismarları ve cinayetlerine tepki göstermek amacıyla kadın örgütleri tarafından Tünel Meydanı'nda düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bugün saat 17.30'dan etkinlik bitimine kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ
Buna göre, Yeni Çarşı Caddesi ile Hamalbaşı Caddesi kesişimi, Kumbaracı Yokuşu ile Asmalı Mescit Caddesi kesişimi, İlk Belediye Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişimi, Ensiz Sokak ile İstiklal Caddesi kesişimi ve Tünel girişine trafik verilmeyecek.
Sürücüler, alternatif güzergah olarak Tarlabaşı Bulvarı, Galip Dede Caddesi ve Kumbaracı yokuşunu kullanabilecek. Yollar, yürüyüş bitiminde trafiğe açılacak.
Kaynak: haberinburada
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