İSTANBUL BOĞAZI'NDA VAPUR SEFERLERİ YENİDEN AÇILDI
Boğaz'dan platform gemisi geçişi nedeniyle Şehir Hatları seferleri geçici olarak iptal edildi. Geminin geçişinin ardından seferler yeniden başladı.
İstanbul Boğazı'ndan platform gemisi geçişi nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. İptal edilen vapur seferleri yeniden yapılmaya başlandı.
YENİDEN AÇILDI
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Platform gemisi geçişi nedeniyle, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar seferlerimiz geçici olarak iptal edilmiştir" denildi.
Kaynak: haberinburada
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