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İstanbul Boğazı'nda Vapur Seferleri Yeniden Açıldı

İSTANBUL BOĞAZI'NDA VAPUR SEFERLERİ YENİDEN AÇILDI

Boğaz'dan platform gemisi geçişi nedeniyle Şehir Hatları seferleri geçici olarak iptal edildi. Geminin geçişinin ardından seferler yeniden başladı.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 10:50
Puan Ver : İstanbul Boğazı'nda Vapur Seferleri Yeniden Açıldı(5/10)1

İstanbul Boğazı'ndan platform gemisi geçişi nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. İptal edilen vapur seferleri yeniden yapılmaya başlandı.

YENİDEN AÇILDI

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Platform gemisi geçişi nedeniyle, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar seferlerimiz geçici olarak iptal edilmiştir" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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