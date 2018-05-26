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istanbul arnavutköy'de feci kaza! 3 ölü

İSTANBUL ARNAVUTKÖY'DE FECİ KAZA! 3 ÖLÜ

İstanbul Arnavutköy'de temizlik aracına arkadan çarpan otomobildeki biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 09:50
Puan Ver : İstanbul Arnavutköy'de Feci Kaza! 3 Ölü(7/10)6


İstanbul Arnavutköy'de, Arnavavut- Habipler yolunda sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında 3 kişi öldü.



3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Arnavavut- Habipler yolunda temizlik aracına arkadan çarpan otomobildeki biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti. Yol trafiğe kapanırken sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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