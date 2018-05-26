İSTANBUL ARNAVUTKÖY'DE FECİ KAZA! 3 ÖLÜ
İstanbul Arnavutköy'de temizlik aracına arkadan çarpan otomobildeki biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Arnavutköy'de, Arnavavut- Habipler yolunda sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında 3 kişi öldü.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Arnavavut- Habipler yolunda temizlik aracına arkadan çarpan otomobildeki biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti. Yol trafiğe kapanırken sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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