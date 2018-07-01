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İşsizliğin en az olduğu bölge belli oldu

İŞSİZLİĞİN EN AZ OLDUĞU BÖLGE BELLİ OLDU

TÜİK, bölgesel işsizlik, istihdam ve işgücüne katılıma yönelik açıkladığı verilere göre, en düşük işsizlik oranının Doğu Karadeniz'de olduğu belirledi.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 12:50
Puan Ver : İşsizliğin En Az Olduğu Bölge Belli Oldu(10/10)6

2017 yılına ait açıklanan verilere göre en düşük işsizlik oranı verisi yüzde 3,6 ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane illerinin yer aldığı TR90 bölgesinde gerçekleşirken, Türkiye'nin bölgesel işgücü piyasası verilerine göre en yüksek işsizlik oranı, yüzde 26,9 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt illerinin içerisinde yer aldığı TRC3 bölgesi olarak belirlendi.

"İŞKUR İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ İŞSİZLİK ORANLARINI DÜŞÜRDÜ"

En düşük işsizlik oranı verisinin Doğu Karadeniz'de gerçekleşmesinde yoğun bir sanayi ve istihdam imkanı olmamasına rağmen İŞKUR'un İstihdam Seferberliği kapsamında yaptığı çalışmaların etkisinin olduğu düşündüğünü belirten Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin, "Ülkemiz İstihdam Seferberliği sayesinde tarihinin en büyük istihdam oranlarını gerçekleştirdi. Bu yıl istihdam seferberliğinin 2. etabını sürdürüyoruz. İş arayan ve iş verenlere yönelik olarak devletimizin çok güzel teşvikleri bulunuyor. Geçen yıl işverenlere yönelik olarak artı 1 istihdam teşviki bu yıl artı 2 istihdam teşviki oldu. Bizler bunların meyvelerini topluyoruz. Haziran 2018 itibariyle İŞKUR Trabzon olarak 7 binin üzerinde kişiyi işe yerleştirildi. En düşük işsizlik oranına sahip olabiliriz fakat yüzde 3,6 oranı da sıfıra indirebilmek için daha çok çalışacağız" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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