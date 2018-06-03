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İsrail'in Sözde Ermeni Soykırımı I Erteleme Nedeninin Altından Erdoğan Düşmanlığı Çıktı
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İsrail'in Sözde Ermeni Soykırımı ı Erteleme Nedeninin Altından Erdoğan Düşmanlığı Çıktı

İSRAİL'İN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI I ERTELEME NEDENİNİN ALTINDAN ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI ÇIKTI

İsrail hükümeti, 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınmasını öngören tasarıyı erteledi. Tasarının, Erdoğan'a seçim avantajı sağlayacağı düşüncesiyle 24 Haziran sonrasına ertelendiği ortaya çıktı.

Tarih : 03 Haziran 2018, 14:10
Puan Ver : İsrail'in Sözde Ermeni Soykırımı I Erteleme Nedeninin Altından Erdoğan Düşmanlığı Çıktı(7/10)3

İsrail hükümeti, 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınmasını öngören ve bu hafta meclise gelmesi beklenen yasa tasarısıyla ilgili kararı ertelemesinin altından Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı çıktı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Tasarının meclise gelmesinin seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "avantaj sağlayabileceği" gerekçesiyle 24 Haziran sonrasına ertelendiği açıklandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve İsrail'in tarihi bir olayı siyasi çıkarları doğrultusunda kullanmak istediğinin kanıtı olan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Başbakan (Binyamin) Netanyahu, Ermeni soykırımının tanınmasına yönelik yasayla ilgili İsrail meclisinde yapılacak oturumun Erdoğan'a seçimlerde avantaj sağlayabileceği gerekçesiyle 24 Haziran seçimi sonrasına ertelenmesi yönündeki Dışişleri Bakanlığı önerisini kabul etti."

"ERMENİ İDDİALARINI TANIMA" ÇAĞRILARI YAPILMIŞTI

Türkiye'nin geçen yıl temmuz ayındaki Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlal ve kısıtlamalara en sert tepkiyi veren ülke olarak öne çıkmasının ardından da İsrail siyasetinde ve basınında "bağımsız bir Kürt devletini destekleme ve Ermeni iddialarını tanıma" çağrıları yapılmıştı.

TÜRKİYE'YE KARŞI "KÜRT DEVLETİ" DESTEĞİ

İsrail'in en büyük gazetelerinden sağcı Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan bir başyazıda da İsrail'in Türkiye'ye karşı bir Kürt devletini desteklemesinin "zorunluluk" olduğu iddia edilmişti.

Mescid-i Aksa'nın kapılarına elektronik dedektörler yerleştirilerek Müslümanların egemenlik hakkının ihlal edildiği temmuz ayındaki olaylar sırasında İsrail hükümetinden ve basınından gelen bu açıklamalara bir destek de muhalefetten gelmişti.

Bir önceki hükümette Maliye Bakanı olarak görev yapan, muhalefetteki Yeş Adit partisinin lideri Yari Lapid, hükümete Türkiye'ye karşı daha saldırgan bir politika izlemesi çağrısında bulunarak, "bir Kürt devletinin kurulmasını desteklemesi" ve sözde "Ermeni soykırımını" tanıması gerektiğini savunmuştu.

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Kaynak: haberinburada



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