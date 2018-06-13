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İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşından haber alınamıyor

İSRAİL'İN ALIKOYDUĞU TÜRK VATANDAŞINDAN HABER ALINAMIYOR

Kadir Gecesi'ni geçirmek için gittiği Kudüs'ten dönerken İsrail polisi tarafından havalimanında alıkonulan Türk vatandaşı Ebru Özkan'dan haber alınamıyor.

Tarih : 13 Haziran 2018, 13:50
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Kudüs ziyareti sonrası Türkiye'ye dönmek için Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na giden Türk vatandaşı Ebru Özkan, bavullarını teslim etmesinin ardından İsrailli bir görevli tarafından durduruldu. Görevlinin "İngilizce biliyor musun?" sorusuna "Hayır" cevabını veren Özkan, başka hiçbir gerekçe gösterilmeden alıkonuldu.

İSRAİL ASKERİ MAHKEMESİ'NE ÇIKARILACAK

Özkan'ın geri dönüşüne izin vermeyen İsrailli yetkililer, arkadaşlarına kısaca sorgulanacağını ve bir sonraki uçuşta İstanbul'a hareket edeceğini söyledi.

Türkiye Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'deki yetkililerle görüşmeye başladığı ve Özkan'ın İsrail Askeri Mahkemesi'ne çıkarılacağı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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