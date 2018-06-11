İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, milyonlarca İranlının kuraklıkla başa çıkmasına ve açlığı önlemesine yardım edecek gelişmiş su kullanma teknolojilerinin Farsçaya çevirisini sağlama ve internette yayınlama sözü verdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, milyonlarca İranlının kuraklıkla başa çıkmasına ve açlığı önlemesine yardım edecek gelişmiş su kullanma teknolojilerini Farsçaya çevirisini sağlama ve internette yayınlama sözü verdi. Netanyahu, "İran rejimi, 'İsrail'e ölüm' diye bağırıyor. İsrail yanıt olarak, 'İran halkına yaşam' diye bağırıyor. İran halkı iyi ve saygın" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL, İRAN'DAKİ ÇEVRE FELAKETİNİN NASIL ÖNÜNE GEÇECEĞİNİ BİLİYOR"

İran'ın yüzde 96'sının az ya da çok kuraklığa maruz kaldığını, 50 milyon İranlının ise iklim değişikliği nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalabileceğini ifade eden İranlı yetkililerin değerlendirmelerini dile getiren Netanyahu, sosyal ağlarda İngilizce yayınlanan video mesajında şöyle konuştu: İsrail, İran'daki çevre felaketinin nasıl önüne geçileceğini biliyor. Bu bilgileri İran halkıyla paylaşmak istiyorum. Atık suların nasıl işleneceğini, rekoltenin nasıl korunacağını ve ailelerin nasıl doyurulacağını gösteren detaylı kılavuzların yer aldığı Farsça bir internet sitesi yapacağız."

İSRAİL "İRAN HALKINA YAŞAM" DİYE BAĞIRIYOR

Netanyahu, "İran rejimi, 'İsrail'e ölüm' diye bağırıyor. İsrail yanıt olarak, 'İran halkına yaşam' diye bağırıyor. İran halkı iyi ve saygın. Halk, acımasız rejime tek başına karşı koymamalı. Sizinle birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada