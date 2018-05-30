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İsrail'den Misilleme! Asya Ülkesinin Vatandaşlarına Yasak Geldi
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İSRAİL'DEN MİSİLLEME! ASYA ÜLKESİNİN VATANDAŞLARINA YASAK GELDİ


İsrail'den misilleme! Asya ülkesinin vatandaşlarına yasak geldi
Tarih : 30 Mayıs 2018, 23:40
Puan Ver : İsrail'den Misilleme! Asya Ülkesinin Vatandaşlarına Yasak Geldi(5/10)1

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Endonezyalıların ülkeye girişlerini yasaklama kararı aldığını açıkladı.

İSRAİLLİLERİN ÜLKEYE GİRİŞİ YASAKLANDI

İsrail, Endonezyalıların ülkeye girişini yasakladı. İsrail'in kararı, Endonezya'nın ülkeye İsraillilerin girmesini yasaklama kararına yanıt olarak geldi.

ENDONEZYA GEÇEN HAFTA İSRAİL İÇİN YASAK KOYMUŞTU

Geçen hafta Endonezya Gazze sınırındaki katliamları nedeniyle İsraillilerin topraklarına girmesini yasaklamıştı.

Endonezya'nın İsrail ile diplomatik ilişkileri bulunmasa da iki ülke arasında ekonomik ilişkiler bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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