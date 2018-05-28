İSRAİL'DEN GERİ ADIM! 'SÖZDE SOYKIRIM' TASARISINI MECLİSTEN ÇEKTİ
ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması ve aynı gün İsrail askerlerinin 62 Filistinli'yi katletmesine tepki gösteren Türkiye'ye karşı, İsrail meclisine 1915 Ermeni Olayları'nı 'soykırım' olarak tanımayı öngören tasarı taşıyacağını açıklayan İsrail söz konusu tasarıyı meclis gündeminden çekti.
İSRAİLLİ VEKİLLERİN KABUL ETMEYECEĞİ ENDİŞESİYLE MECLİS GÜNDEMİNDEN ÇEKİLDİ
İsrail merkezli The Jerusalem Post'un haberine göre, Knesset (İsrail Meclisi) Sözcüsü Yuli Edelstein'ın tasarıyı 'İsrailli vekillerin' kabul etmeyeceği endişesiyle meclisin gündeminden çektiği açıklandı.
TEPKİ GÖSTEREN TÜRKİYE'YE KARŞI "MECLİS" HAMLESİ ATMIŞTI
İsrailli politikacılar, ABD'nin Kudüs elçiliğini açtığı gün çok sayıda Filistinliyi katletmesine çok sert tepki gösteren Türkiye'ye karşı 'meclis' hamlesi atmıştı.
120 MİLLETVEKİLİNDEN YALNIZCA 16'SI KATILMIŞTI
İsrail meclisindeki sol eğilimli Merez Partisi'nin genel başkanı Tamar Sandberg'ın İsrail meclisinin gündemine alınması için oylamaya sunduğu tasarı geçen hafta çarşamba günü 120 milletvekilinden yalnızca 16'sının katıldığı bir oturumda oylanarak kabul edilmişti.
Kaynak: haberinburada
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