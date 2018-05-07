İSRAİL'DEN GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERE RAMAZAN İZNİ ÇIKMADI
İsrail, Ramazan ayı boyunca abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistinlilere cuma günleri Kudüs'e girme izni vermeyecek.
İsrail, Ramazan ayı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan 40 yaş üstü Filistinli erkekler ve yaş sınırı olmaksızın tüm kadınlara cuma günleri Kudüs'e girme izni verirken, abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistinlilere aynı "kolaylığı" sağlamadı.
İSRAİL, MAKAMLARI DURUMU HALA GÖRÜŞÜYOR
AA muhabirinin İsrail ordu kaynaklarından aldığı bilgiye göre, söz konusu "kolaylıklar" Gazze'deki Filistinlileri kapsamıyor ancak, İsrail makamları durumu hala görüşüyor.
KUDÜS'E GEÇİŞLER SINIRLANDIRILDI
İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) Başkanı Tümgeneral Kemil Ebu Rukn yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Ramazan ayı boyunca 40 yaş üstü erkekler ile 12 yaş altındaki erkek çocuklara ve tüm kadınlara cuma günleri Kudüs'e geçme izni vereceğini belirtti.
SADECE 2 BİN FİLİSTİNLİYE İZİN VERİLDİ
Ebu Rukn, ayrıca Batı Şeria'dan 30 ila 40 yaşları arasındaki 2 bin Filistinliye de Ramazan izni verildiğini kaydetti.
İsrail makamları daha önceki yıllarda yayımladığı genelgeyle Batı Şeria'daki Filistinlilerin yanı sıra Gazze'deki Filistinlilere de Kudüs'e geçme izni veriyordu.
Kaynak: haberinburada
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