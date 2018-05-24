İsrail, işgal ettiği Filistin'in Batı Şeria bölgesinde tüm yasaklara rağmen 2 bin 500 yasa dışı yerleşim inşasını onayladı.

Tel Aviv yönetimi, işgal altında tuttuğu Filistin bölgesi Batı Şeria'da 2 bin 500 yasa dışı yerleşim inşasını onayladı.

2 BİN 500 YASA DIŞI YERLEŞİM İNŞA EDİLECEK

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, gelecek hafta Batı Şeria'da 2 bin 500 yeni yerleşimin inşasına başlamayı planladıklarını açıkladı. İsrail 1967'den bu yana BM kararlarına rağmen sürekli yerleşim inşa ediyor ve topraklarını genişletiyor.

62 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararının ardından büyük protesto gösterileri düzenlenmiş, İsrail askerinin açtığı ateşte 62 Filistinli hayatını kaybetmiş, yaklaşık 3 bin kişi yaralanmıştı. İsrail'in bu katliamına tüm dünyadan tepki yağdı.

Kaynak: haberinburada