İSRAİL'DEN BİR SKANDAL KARAR DAHA! BATI ŞERİA'DA 2 BİN 500 YASA DIŞI YERLEŞİM İNŞA EDECEK
İsrail, işgal ettiği Filistin'in Batı Şeria bölgesinde tüm yasaklara rağmen 2 bin 500 yasa dışı yerleşim inşasını onayladı.
Tel Aviv yönetimi, işgal altında tuttuğu Filistin bölgesi Batı Şeria'da 2 bin 500 yasa dışı yerleşim inşasını onayladı.
2 BİN 500 YASA DIŞI YERLEŞİM İNŞA EDİLECEK
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, gelecek hafta Batı Şeria'da 2 bin 500 yeni yerleşimin inşasına başlamayı planladıklarını açıkladı. İsrail 1967'den bu yana BM kararlarına rağmen sürekli yerleşim inşa ediyor ve topraklarını genişletiyor.
62 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararının ardından büyük protesto gösterileri düzenlenmiş, İsrail askerinin açtığı ateşte 62 Filistinli hayatını kaybetmiş, yaklaşık 3 bin kişi yaralanmıştı. İsrail'in bu katliamına tüm dünyadan tepki yağdı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Fenomen Rapçi Ezhel Tutuklandı!
- Rusya, Türkiye İçin S-400 Konusunda Abd'ye Meydan Okudu!
- Skandal Sözleri Sonrası Ahmet Maranki Hakkında Soruşturma Başlatıldı!
- İngiltere Dışişleri Bakanı'nı 18 Dakika Boyunca Telefonda İşlettiler
- İbrahim Kalın'dan Fransa'ya Sert Çıkış: Türkiye'nin Sizden Talimat Aldığı Günler Geride Kaldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar