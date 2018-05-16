İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, sosyal medya hesabından Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurduğunu duyurdu.

"TÜRKİYE'YE DESTEK OLMAYACAĞIZ"

İsrail Tarım Bakanı Ariel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye destek olmayacağız." diyerek tarım ithalatını dondurduğunu açıkladı.

FİLİSTİN'İN DÖRT BİR YANINDA EYLEMLER YAPILDI

ABD, Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıdı. Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasının ardından Gazze başta olmak üzere Filistin'in dört bir yanında eylemler başladı.

60'IN ÜZERİNDE FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Eylemlerde 60'ın üzerinde Filistinli şehit oldu. İsrail şiddetine ve ABD'nin Kudüs kararına dünyadan tepki sesleri yükseldi.

MAHMUT ABBAS EYLEMLERE DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Dün İsrail'in kanlı müdahalesi sonrası kameralar karşısına geçen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise yaptığı açıklamayla eylemlerin ABD Kudüs kararından vazgeçene kadar devam edeceğini söyledi.

ABD'NİN ARABULUCULUK ROLÜ BİTTİ

Abbas ayrıca ABD'nin krizde artık arabulucu rolünün kendileri için bittiğini de vurgulamıştı.

Abbas'ın çıkışı sonrası Filistin yönetimi ABD'deki temsilciliğini geri çekti.

Kaynak: haberinburada