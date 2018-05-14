İSRAİL SALDIRILARI DUR DURAK BİLMİYOR! SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE'Yİ VURDU
Son Dakika! ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması nedeniyle kanlı gösterilerin yaşandığı Gazze'ye İsrail savaş uçakları 5 ayrı saldırı düzenledi.
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Kaynak: haberinburada
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