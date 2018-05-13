İSRAİL ORDUSU ALARMA GEÇTİ, GAZZELİLERE HAVADAN TEHDİT YAĞDI!
Gazze'de yarın ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını, bir gün sonra da Nekbe'nin 70. yılını protesto için gerçekleştirilecek "milyonluk yürüyüşün" hazırlıkları, Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü faaliyetleri çerçevesinde devam ediyor.
Buna karşın İsrail ordusu da Gazze'ye müdahale etmek için alarm seviyesine geçti
İSRAİL ORDUSU ALARMA GEÇTİ
ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılı nedeniyle Gazze'de yarından itibaren iki gün boyunca düzenlenmesi planlanan gösteriler kapsamında hazırlıklar devam ediyor. İsrail güvenlik güçlerinin de, planlanan gösteriler nedeniyle alarm durumuna geçirildiği bildirildi.
HAVADAN TEHDİT MESAJLARI ATILDI
İsrail ordusuna ait uçaklardan Gazze'nin çeşitli bölgelerine atılan broşürlerde, "Filistinlilerin, sınırdaki tel örgülere yaklaşmaları durumunda hayatlarını tehlikeye atacakları" belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, herhangi bir barış anlaşmasında "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kalacağını" öne sürdü.
Kaynak: haberinburada
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