Tel Aviv, Ankara ile gerginliği artıracak 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınmasını öngören yasa tasarısı geri çekildi.

Tel Aviv ile Ankara arasında gerginliği artıracak 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınmasını öngören yasa tasarısı geri çekildi.

İSRAİL'DEN GERİ ADIM

İsrail ablukası altındaki Gazze'de 14 Mayıs'ta düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin ardından Tel Aviv ile Ankara arasında gerginliğin artmasından sonra İsrail Meclisine sunulan 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınmasını öngören yasa tasarının geri çekildiği bildirildi.

İSRAİL DIŞİŞLERİ SOYKIRIM YERİNE TRAJEDİ VEYA DEHŞET KELİMESİ KULLANILMASINI TALEP ETTİ

İsrail basınında yer alan habere göre, hem koalisyon hükümeti hem de İsrail Dışişleri Bakanlığı tasarıda yer alan "Soykırım" kelimesi yerine "Trajedi" veya "Dehşet" kelimesinin kullanılmasını talep etti.

TASARI GERİ ÇEKİLDİ

Ermeni iddialarıyla ilgili yasa tasarısını meclise sunan Meretz partisinin lideri Tamar Zandberg'in değişiklik talebini kabul etmeyerek bugün görüşülmesi planlanan yasa tasarını geri çektiği belirtildi.

BARIŞÇIL GÖSTERİLERDE 50 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Gazze sınırında 14 Mayıs'ta düzenlenen barışçıl gösterilerde 60 sivil Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit edilmişti.

İSRAİL ANKARA BÜYÜKELÇİSİ'NİN ÜLKESİNE DÖNMESİNİN UYGUN OLACAĞI BİLDİRİLMİŞTİ

Yaşanan katliamın ardından İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh 15 Mayıs'ta Dışişleri Bakanlığına çağrılmış, Gazze sınırında 60 Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve 2 bin 770'ten fazla sivilin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar nedeniyle İsrail'in tutumu protesto edilerek Naeh'e bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirilmişti. Bunun üzerine Naeh'in Türkiye'den ayrılarak ülkesine dönmüştü.

TASARININ SEÇİMLERDEN SONRA GÖRÜŞÜLMESİ TALEP EDİLMİŞTİ

Yaşanan gerginliğin ardından Meretz lideri Zandberg, geçen ay Ermeni İddialarıyla ilgili yasa tasarısını meclise sunmuştu. Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesi tasarının geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde "avantaj sağlayabileceği" gerekçesiyle İsrail Dışişleri Bakanlığı tasarının seçimlerden sonra görüşülmesini talep etmişti.

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Kaynak: haberinburada