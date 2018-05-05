'seçim Öncesi Adil Öksüz Getirilecek' İddiasına Ak Parti'den İlk Yanıt
Son Dakika! Arap Birliği, Kudüs İçin Olağanüstü Toplanacak
Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!

İsrail kazanma ihtimalinin düşük olması gerekçesiyle pes edip çekildi

İSRAİL KAZANMA İHTİMALİNİN DÜŞÜK OLMASI GEREKÇESİYLE PES EDİP ÇEKİLDİ

BM Güvenlik Konseyi geçici üyelik adaylığını açıklayan İsrail, kazanma ihtimalinin düşük olması gerekçesiyle yarıştan çekildi.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 10:30
Puan Ver : İsrail Kazanma İhtimalinin Düşük Olması Gerekçesiyle Pes Edip Çekildi(5/10)1

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyelik adaylığını açıklayan İsrail, kazanma ihtimalinin düşük olması gerekçesiyle yarıştan çekildi.

BM'DE TABANI ZAYIF, KAZANMA İHTİMALİ OLDUKÇA DÜŞÜK

İsrail, Almanya ve Belçika'yla Batı Avurpa ve Diğerleri grubundan 2019-2020 dönemi için adaylığını açıklamıştı. BM'de tabanı zayıf olan İsrail'in kazanma ihtimalinin oldukça düşük olması nedeniyle yarıştan çekildiği öğrenildi.

5 YENİ GEÇİCİ ÜYE SEÇİLECEK

BMGK'nın 5 yeni geçici üyenin seçimi gelecek ay 193 üye ülkeden oluşan BM Genel Kurulu'nda yapılacak oylamayla belirlenecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İsrail  Kazanma  İhtimalinin  Düşük  Olması  Gerekçesiyle  Pes  Edip  Çekildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER