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İsrail Katliamda Sınır Tanımıyor! 8 Aylık Bebeği De Şehit Ettiler
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İsrail Katliamda Sınır Tanımıyor! 8 Aylık Bebeği de Şehit Ettiler

İSRAİL KATLİAMDA SINIR TANIMIYOR! 8 AYLIK BEBEĞİ DE ŞEHİT ETTİLER

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin doğu sınırı yakınında 8 aylık bir bebeğin, İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarından etkilenerek şehit olduğunu duyurdu.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 09:50
Puan Ver : İsrail Katliamda Sınır Tanımıyor! 8 Aylık Bebeği De Şehit Ettiler(6/10)2

Katliamda sınır tanımayan İsrail'in son kurbanı 8 aylık bir bebek oldu. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin doğu sınırı yakınında 8 aylık bir bebeğin, İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarından etkilenerek şehit olduğunu duyurdu.

ŞEHİT SAYISI 59 OLDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Leyla Enver Gandur adlı Filistinli bebeğin, İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarını soluması sonucu şehit olduğu ifade edildi. Söz konusu bebeğin vefatıyla dün Gazze sınırında başlayan gösterilerde şehit olan Filistinlilerin sayısı 59'a yükseldi.

"MİLYONLUK YÜRÜYÜŞ" GÖSTERİLERİ BAŞLADI

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binasının resmi açılışı dün yapılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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