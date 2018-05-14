İSRAİL KATLİAM YAPARKEN ABD'NİN KÜDÜS'TEKİ BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇILDI
ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal kararının ardından ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'den Küdüs'e taşındı.
TRUMP'IN KIZI DA KATILDI
ABD'nin Kudüs büyükelçiliğinin açılış törenine, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in de aralarında bulunduğu üst düzey ABD'li yetkililer katıldı.
Avrupa ülkelerinin tamamın ayakını törene temsilci göndermedi.
41 ŞEHİT VE 1700'Ü AŞKIN YARALI VAR
ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 41 Filistinliyi şehit etti, binin üzerinde Filistinli de yaralandı.
Kaynak: haberinburada
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