İSRAİL HÜKÜMET SÖZCÜSÜNDEN NEDEN GAZZELİLERİ VURUYORSUNUZ SORUSUNA İNSANLIK DIŞI YANIT
İsrail'in Hükümet Sözcüsü Michal Maayan, "Neden Gazzelileri vuruyorsunuz?" sorusuna "Binlerce insanı hapse koyamayız ya!' cevabını verdi.
İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te Büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 63 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 3 bin 188 kişi yaralandı.
"HAPSE KOYAMAYIZ YA!"
Gazze'deki katliama tepkiler sürerken İsrail'in pişkinliği gün yüzüne çıktı.
İrlanda kanalı RTE muhabirinin "Neden Gazzelileri vuruyorsunuz?" sorusuna, İsrail Hükümet Sözcüsü Michal Maayan'ın, "Binlerce insanı hapse koyamayız ya!" cevabı vermesi büyük tepki çekti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Selfie Çubuğu İle Üst Komşusunu Gözetlerken Suçüstü Yakalandı
- Filistin'de Katliam Yapan İsrail'e Trump'tan Övgü Geldi: İsrail İçin Harika Bir Gün
- Sinemada Anne İle Küçük Kızını Aynı Anda Taciz Eden Sapık İş Adamı Kameralara Yakalandı
- Lakabı, Altın Kollu Adam! Sadece Kan Bağışlayarak 2,4 Milyon Bebeğin Hayatını Kurtardı
- Öğretmenler Odasında Öz Kızını Kemerle Dövdü, Kimse Müdahale Etmedi
Bu Haberle İlgili Yorumlar