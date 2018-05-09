Şam'ın güneyinde bulunan rejim karargâhlarında şiddetli patlamalar meydana geldi. Rejim kaynakları saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini iddia ediyor.

ESED'İN KARARGAHLARINDA PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Şam'ın Kisva bölgesinde Cebel Mena'da bulunan karargahlarda büyük çaplı patlamalar olduğu rejim kanalları tarafından da doğrulandı.

SALDIRILAR İSRAİL TARAFINDAN DÜZENLENİYOR

Şam'da vurulan noktaların İran destekli militanlara ait olduğu belirtiliyor. Rejim kaynakları saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini iddia ediyor.

İKİ İSRAİL FÜZESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Reuters'in geçtiği son dakika haberine göre, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki bazı askeri hedeflere İsrail hava saldırısı gerçekleştirildi. Suriye devletinin resmi haber ajansı ise hava savunma sistemlerinin iki İsrail füzesini düşürdüğünü iddia etti.

Kaynak: haberinburada