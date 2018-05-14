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İSRAİL DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLİAM YAPIYOR: 28 ŞEHİT, 918 YARALI


İsrail dünyanın gözü önünde katliam yapıyor: 28 şehit, 918 yaralı
Tarih : 14 Mayıs 2018, 16:00
Puan Ver : İsrail Dünyanın Gözü Önünde Katliam Yapıyor: 28 Şehit, 918 Yaralı(10/10)6

ABD Başkanı Trump'ın 7 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tandığını ilan etmesinin ardından, ABD yönetimi bugün büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak. Yeni büyükelçiliğin açılış töreni öncesinde kentte gergin bekleyiş sürerken, Gazze'de ise protestolar başlamış durumda. İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 25 Filistinliyi şehit etti, 918'i aşkın Filistinli de yaralandı.

25 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentinin İsrail sınırı yakınlarında düzenlenen gösterilerde 21 yaşındaki Enes Hamdan Kıdeyh ile Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesi sınırındaki gösterilerde 29 yaşındaki Musab Yusuf Ebu Leyla isimli 2 Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olduğu belirtildi. Bu açıklamanın ardından 25 Filistinli daha şehit düştü.

448'İ GERÇEK MERMİYLE YARALANDI

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 448'i gerçek mermiyle olmak üzere, şarapnel, gaz kapsülleri ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle 918 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

İSRAİL, GAZZE SINIRINI "KAPALI ASKERİ BÖLGE" İLAN ETTİ

Bu arada İsrail ordusunun, Gazze sınırını "kapalı askeri bölge" ilan ettiği bildirildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sınırda tel örgülerin olduğu bölgenin "kapalı askeri bölge" ilan edildiği ve buradaki herhangi bir hareketliliğin ordunun onayını gerektirdiği belirtildi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

TRUMP, TELEKONFERANS İLE KATILACAK

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşınıyor. Uluslararası tepkiye rağmen gerçekleşecek taşınma işlemi bugün yerel saatle 16.00'da yapılacak törenle tamamlanacak. Törene ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner de katılacak. Başkan Trump'ın ise telekonferans yoluyla törene katılması bekleniyor.

Büyükelçiliğin taşınacağı caddeye İsrail ve ABD bayraklarının yanı sıra "Siyon dostu Trump" ve "Trump İsrail'i büyük yaptı" yazılı billboardlar asıldı

Kudüs'te konuyla ilgili olarak gergin bekleyiş sürerken, Gazze'de ise protestolar başlamış durumda. Filistinlilerin Batı Şeria'da ve Kudüs'te de sokağa çıkması bekleniyor.

İsrail helikopterleri attıkları bildirilerle Filistinlilere 'can güvenliği' uyarısı yaparak, gösterilere katılmamalarını istedi.

Arap Birliği ise Kudüs gündemiyle Çarşamba günü olağanüstü toplanma kararı aldı.

AVRUPA ÜLKELERİ GİTMEDİ

Özellikle Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmı karara tepki göstererek Kudüs'e merasim için temsilci göndermezken, toplamda 32 ülkenin törene katılacağı ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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