Cenk Tosun'un Hocası Sonunda Kovuldu
Salih Mirzabeyoğlu Hayatını Kaybetti
Merkez'den Tırmanışa Geçen Dolara Sözlü Müdahale
Galatasaraylı Gomis, Göztepe Maçında Gol Atarsa Rekor Kıracak
Diyarbekirspor - Tire Maçında 33 Bin Kişilik Stat Doldu
Amine'nin Ailesi, Damatlarını Krallar Gibi Karşıladı
Dünyanın En Prestijli Festivalinde Gazze Pankartı!
Mhp'li Vekil Arzu Erdem Hakkında Fezleke: Dokunulmazlığı Kaldırılsın
Gelibolu Da Konut Affı Kapsamı Dışında Kalacak
Dolar Durdurulamıyor! Tarihi Rekorunu Yeniledi
Şahan Gökbakar Çile Performansıyla Ünlü Şarkıcılara Meydan Okudu
Dünyada Bankalara Direnen 1,6 Milyar İnsan Bulunuyor
Meteoroloji Uyardı! Şemsiyeleri Çıkartın Yağışlar Geri Dönüyor
Erdoğan 13.30'da İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi İle Görüşecek
Sunucu Tuğba Dural, Ntv'den Ayrıldı
İsrail Büyükelçisi, Ülkesine Böyle Döndü
Hadise-Serhat Akın Tartışmasına Hatice De Dahil Oldu: 5 Tl Vereyim De Sus
Çok Özel Bir Tür! Toplamak İçin Ayılarla Yarışıyorlar
Her Şey Hazır, Erdoğan Bekleniyor! Ramazan'da Bir İlk Yaşanabilir
Bakan Eroğlu: Anneler Ninni Söylerken, Uyusun Da Büyüsün Demesin, Hedef 2071 Desin

İsrail Büyükelçisi, Ülkesine Böyle Döndü

İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ, ÜLKESİNE BÖYLE DÖNDÜ

Persona non grata ilan edilen İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, ülkesine döndü. VIP Salonu'nu kullanmayan elçi, normal yolcuların kullandığı alandan geçerken gazetecilere selam verdi.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 11:30
Puan Ver : İsrail Büyükelçisi, Ülkesine Böyle Döndü(10/10)6

Ankara'nın ülkesine dönmesinin uygun olacağını kendisine bildirdiği, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, ülkesine döndü.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, ülkesine dönmek üzere Atatürk Havalimanı'nda uçağa biniş yaptı.

VIP SALONU KULLANMADI

Sabah saatlerinde Ankara'dan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Naeh, bir süre Atatürk Havalimanı'nda uçuş saatini bekledi. VIP Salonu'nu kullanmayan İsrail Büyükelçisi Naeh, Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde normal yolcuların kullandığı alandan geçti.

GAZETECİLERE SELAM VERDİ

Pasaport kontrolünün ardından terminaldeki 205 numaralı salona gelen Naeh, burada sıraya girerek özel yer hizmetleri firması tarafından yapılan rutin kontrollerden geçti.

Yanında bir koruması ve bazı konsolosluk görevlileri bulunan Naeh, uçağın kapısına giderken kendisini görüntüleyen gazetecilere de selam verdi.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh

BÜYÜKELÇİ RESTLEŞMESİ

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun dün İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve istişarelerde bulunmak üzere bir süreliğine Türkiye'ye dönmesinin istendiği bildirilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Kudüs'teki Başkonsolosu Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, kendisinden istişarelerde bulunmak üzere bir süreliğine ülkesine dönmesi istendi." ifadesi kullanılmıştı.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem ile Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı istişareler için Türkiye'ye çağırdı. Dışişleri Bakanlığı ayrıca İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağını kendisine bildirilmişti.

62 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararından sonra İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik katliamında 62 kişi hayatını kaybetti, 3 binden fazla kişi yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İsrail  Büyükelçisi  Ülkesine  Böyle  Döndü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER