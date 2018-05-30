İnce, Kürsüden Chp'li Vekillere Çattı: Reklam Yapmayın
Abd, İran'a Karşı Yeni Yaptırım Kararı Aldı!
Arif Sağ Ve Ekibine Büyük Şok! Mesam'dan İhraç Edildiler
Barcelona Transfer Uzmanını İstiyor
Sarhoş Operatörün Kontrol Ettiği Dönme Dolap Kontrolden Çıktı, Küçük Kız Hayatını Kaybetti
Ysk'dan Hdp'nin Cumhurbaşkanı Adayı Demirtaş İçin Kritik Karar!
İsrail Batı Şeria'ya 2 Bin Yerleşim Birimi İnşa Edilecek
Millet İttifakı Dağılıyor Mu? Kılıçdaroğlu İddialara Son Noktayı Koydu: İttifakın İptali İçin Gitmedik
Taraftarın Tepkisi İşe Yaradı, Göztepe Kombinede İndirime Gitti
Ünlü Futbolcu Fernando Torres, Japonya'ya Transfer Oldu
Sivasspor'da Tamer Tuna Dönemi Resmen Başladı
5 Kişilik Aileyi Yakarak Katleden Zanlılar İçin Rekor Hapis İstendi!
Son Dakika! Ösym, Ales Sonuçlarını Açıkladı
Polisin Dikkati İle 100 Bin Lirayı Dolandırıcılara Kaptırmaktan Kurtuldu
Karısını Döven Koca Vatandaşlardan Öldüresiye Dayak Yedi
Milli Futbolcu Okan Kocuk, Ailevi Problemleri Nedeniyle Kadrodan Çıkarıldı
Milli Futbolcu Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'la 2021'e Kadar Anlaştı
Hdp'nin 1. Sıraya Koyduğu Adayı Serbest Bırakıldı
Süper Ligde Beklenmedik Ayrılık
Bahçesinde Bulduğu Kanatsız Arıyı Sahiplenip Aylarca Baktı

İsrail Batı Şeria'ya 2 Bin Yerleşim Birimi İnşa Edilecek

İSRAİL BATI ŞERİA'YA 2 BİN YERLEŞİM BİRİMİ İNŞA EDİLECEK

İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarına bir yenisini daha eklemek için harekete geçti. Batı Şeri'da 2 bin yeni yerleşim birimi daha inşa edilecek.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 18:10
Puan Ver : İsrail Batı Şeria'ya 2 Bin Yerleşim Birimi İnşa Edilecek(8/10)4

Uluslararası haber ajansı AFP, İsrail'in Batı Şeri'da 2 bin yeni yerleşim biriminin inşa edilmesine onay verdiğini duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İsrail  Batı  Şeria  Ya  2  Bin  Yerleşim  Birimi  İnşa  Edilecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER