İSRAİL ASKERİNİN ATTIĞI GAZ KAPSÜLÜ FİLİSTİNLİ GENCİN BOĞAZINA SAPLANDI
Gazze'de Cuma Namazı sonrası düzenlenen Kudüs Günü gösterilerinde İsrail askerlerinin attığı gaz fişeği Filistinli bir gencin boğazına saplandı. Yaralanan gösterici hastaneye kaldırıldı.
Gazze'de Cuma Namazı sonrası düzenlenen Kudüs Günü gösterilerinde İsrail askerlerinin attığı gaz fişeği Filistinli bir gencin boğazına saplandı. Yaralanan gösterici hastaneye kaldırıldı.
İSRAİL ASKERLERİ GÖSTERİCİLERE SERT MÜDAHALEDE BULUNDU
Nekse'nin 51. yılı nedeniyle Gazze sınırında düzenlenen barışçıl Milyonluk Kudüs gösterisi başladı.
Filistinliler, İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başladığı "Nekse"yi anmak için yapılan Milyonluk Kudüs gösterisi için sınıra akın etti.
Gazze sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemleri kapsamında yapılan ve Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi tarafından "Milyonluk Kudüs" gösterisi adı verilen eyleme katılmak için yüzlerce kişi sınırda toplandı.
Gösterilere katılan eylemciler ramazan ayının son cuma namazını da sınır bölgelerinde kurulan "Dönüş kamplarında" kıldı.İsrail askerlerinin attığı gaz bombası Filistinli gencin boğazına saplandı.
İSRAİL ASKERLERİ GÖSTERİCİLERE KARŞI GERÇEK MERMİ KULLANIYOR
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 30 Mart'ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 13'ü çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 120'den fazla Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini, 7 bin 451'i gerçek mermiyle olmak üzere, 13 bin 672 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
Kaynak: haberinburada
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