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İsrail, 1915 Olaylarının Soykırım Olarak Tanınması Konusunu Meclis Gündemine Aldı
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İsrail, 1915 Olaylarının Soykırım Olarak Tanınması Konusunu Meclis Gündemine Aldı

İSRAİL, 1915 OLAYLARININ SOYKIRIM OLARAK TANINMASI KONUSUNU MECLİS GÜNDEMİNE ALDI

İsrail, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması ve 62 Filistinlinin katletmesine tepki gösteren Türkiye'ye karşı Ermeni ve Kürt kartını oynamaya hazırlanıyor.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 07:50
Puan Ver : İsrail, 1915 Olaylarının Soykırım Olarak Tanınması Konusunu Meclis Gündemine Aldı(6/10)2

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması ve 62 Filistinlinin katletmesine tepki gösteren Türkiye'ye karşı Ermeni ve Kürt kartını oynamaya hazırlanan İsrail, 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması ve "Kürt halkının bağımsızlığının tanındığı" bir taslak üzerinde çalışmaya başladı.

MECLİS GÜNDEMİNE ALINACAK

İsrail Parlamentosu Knesset, 1915 olayları sırasında Ermenilerin öldürülmesinin soykırım olarak tanınması konusunun meclis gündemine alınmasını kararlaştırdı. Sol eğilimli Merez Partisi'nin genel başkanı Tamar Sandberg'ın parlamentoya bu konuda sunduğu öneri, çarşamba günü 120 milletvekilinden yalnızca 16'sının katıldığı bir oturumda oylanarak kabul edildi. Önerinin ne zaman genel kurulda tartışılacağı ise belirsiz.

KÜRT BAĞIMSIZLIĞI TASARISI YOLDA

İsrailli aşırı sağcı milletvekillerinin, "Kürt halkının bağımszlığının tanındığı" bir başka taslak üzerinde çalışma başlattığı da belirtiliyor.

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Knesset'in sağ blokuna üye olan ve kanun tasarısının öncülerinden Oded Forer, "Kürt halkı yıllardır sıkıntı çekiyor. Türk hükümetinin ve Erdoğan'ın son haftalarda İsrail'e karşı takındığı tavır, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesini gerektiriyor. İsrail, Türkiye'deki Kürt bölgesinin bağımsızlığını tanıyarak bir katalizör görevi görmelidir" dedi.

Girişimler, Ankara'da tepkiyle karşılandı. Habertürk'e konuşan kaynaklar, "İsrail ateşle oynuyor" ifadesini kullandı. İsrail'in Kudüs ve Gazze katliamına sert tepki gösterip İsrailli diplomatları ülkelerine göndermesinin ardından "siyasi baskı" arayışında olduğunu dile getiren kaynaklar, öneri taslaklarına İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın itiraz etmediğine de dikkat çekiyor.

3900 YERLEŞİMCİ DAHA

İsrail, uluslararası tepkilere ve Birleşmiş Milletler kararına rağmen işgal altındaki Batı Şeriai topraklarına yeni yerleşim planı hazırladı. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Batı Şeria'da 3 bin 900 konutluk yeni bir Yahudi yerleşimi inşaatı için gelecek hafta onay alınmaya çalışılacağını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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