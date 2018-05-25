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İspanyol takımının yeni Türk hocası, maçlara tespihle çıkıyor

İSPANYOL TAKIMININ YENİ TÜRK HOCASI, MAÇLARA TESPİHLE ÇIKIYOR

İspanyol ekibi Celta Vigo'nun başına, maçlara tespihle çıkan Türk lakaplı Arjantinli Antonio Mohamed geldi. Mohamed, 9 yaşında hayatını kaybeden oğlunun yasını tutmak için maçlara tespihle çıkıyor.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 13:10
Puan Ver : İspanyol Takımının Yeni Türk Hocası, Maçlara Tespihle Çıkıyor(10/10)6

Celta Vigo'nun yeni Teknik Direktörü Antonio Mohamed ilginç ve trajedilerle dolu hikayesiyle dikkat çekiyor. Futbolculuk ve teknik direktörlük hayatı Arjantin ve Meksika arasında gidip gelen Anotino Mohamed'in yolu ilk kez İspanya'ya düştü.

ONA TÜRK DİYORLAR

Futbolculuk döneminde "Mohamed" olan soyadından dolayı ona "Turco" yani "Türk" lakabı takıldı. O günden bu yana "Türk" olarak anılmaya devam eden Antonio Mohamed, 48 yaşında.

Futbola 1987'de Huracan'da başlayan Mohamed aynı zamanda bu takımın bir taraftarı.

İTALYA'DA TUTUNAMADI

1991 yılında Fiorentina'ya transfer olan Mohamad için İtalyanlar o dönem 1.2 milyon dolar ödemişti. Ancak İtalya'ya tutunamadı ve ülkesine dönüp Boca Juniors ve Independiente'de oynadı. Sonrasında Meksika takımlarında top koşturdu. 2003'te futbolu bıraktı.

Teknik direktörlük kariyerine de Huracan'da başlayan Mohamed daha sonra sonra çok sayıda Meksika kulübünü çalıştırdı. 2010'da Independiente'nin başına geldi ve Copa Sudamericana'yı kazandı.

Daha sonra yeniden Meksika'ya dönen Mohamed'in bu ülkedeki son takımı Monterrey olmuştu.

OĞLUNU TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ

Türk lakaplı Mohamed maçlara elinde tespihiyle çıkmasıyla da tanınıyor.

2006 yılında 9 yaşındaki oğlu Faryd'i bir trafik kazasında kaybeden Mohamed o günden bu yana oğlunun yasını tutuyor. O kazada kendisi de yaralanan Arjantinli Teknik Direktör bacaklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

40 gün boyunca hastanede kalan Antonio Mohamed için hayat bir daha asla aynı olmadı.

KAZADAN SONRA MAÇA TESPİHLE ÇIKMAYA BAŞLADI

Üç çocuğu ve eşiyle birlikte bu trajediyi atlatmak için yoğun mücadele verdi. Onu ayakta tutan futbola ve ölen oğluna olan tutkusuydu.

Bu olaydan sonra her maça elinde bir tespihle çıkmaya başladı. Maç başlamadan önce tespihi yedek kulübesinde oturduğu koltuğun üstüne koydu. Bunu tılsımı olarak görüyordu ve her maç tekrarladı.

Ayırca sağ koluna dövme yaptırarak oğlunun adını yazdırdı.

EMRE MOR OYUNCUSU OLACAK

İspanya'da pek bilinmeyen Arjantinli "Türk" Mohamed, Emre Mor'lu Celta Vigo'yla eski kıtada yeni bir hikaye yazacak.

Öte yandan Galiçya ekibi olan Celta Vigo'nun bölgesel ve ezeli rakibi olan Emre Çolak'lı Deportivo La Coruna'nın lakabının da "Türk" olması ilginç bir tesadüf oluşturdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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