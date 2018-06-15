Geçtiğimiz sezon hedeflerin gerisinde kalan ve ligi 4. bitiren Beşiktaş'ta özellikle forvet hattındaki oyuncuların verimsizliği bu başarısızlığın sebebi olarak görülmüştü.

Ligde 31 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 7 gol atıp, 6 asist yapan Alvaro Negredo'nun performansı eleştiri konusu olmuştu. Aldığı yüksek ücret nedeniyle elden çıkarılması gündemde olan İspanyol forvetin satışı için yönetime zorluk çıkarmayacağı öğrenildi.

NEGREDO YÖNETİMLE ÖZEL BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Basında çıkan "Yıllık 4 milyon eurodan aşağı gelen tekliflere hayır diyeceği" şeklinde haberlere tepki gösteren 33 yaşındaki golcünün yönetimle özel bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Alvaro Negredo'nun takımdan ayrılmak konusunda zorluk çıkarmayacağı, Beşiktaş ile taraftarına saygı duyduğunu ve buradan olumsuz havayla ayrılmak istemediğini söylediği kaydedildi. Negredo ile en ciddi şekilde ilgilenen takımın, Meksika kulübü Toluca olduğu öğrenildi.

Kaynak: haberinburada